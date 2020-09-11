Москва, , 14:53 — REGNUM Компания АвтоВАЗ начала производство новых специальных версий Lada под названием Black. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба компании.

Первой моделью российской марки, которая получит новую спецверсию, станет Vesta Cross. Специальная версия будет доступна в двух версиях: седан и SW (кроссовый универсал).

Модели Vesta Cross Black и Vesta SW Cross Black будут выделяться черными деталями интерьера и экстерьера в сочетании с насыщенными оттенками кузова.

Так, у моделей будет: черная глянцевая крыша, черные корпуса автоматически складывающихся зеркал, 17-дюймовые диски в черном лаке и эмблемы с названием специальной серии.

Спецверсия Black в скором времени серию также появится у моделей XRAY Cross и 4×4 Urban.

Напомним, по итогам августа 2020 года Lada Vesta заняла второе место в рейтинге самых популярных автомобилей российской марки на авторынке России.

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