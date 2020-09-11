Москва, , 03:19 — REGNUM Арбитраж Москвы 20 ноября 2020 года начнёт рассматривать крупный иск правительства Москвы и департамента городского имущества. Ответчиком в споре на 770 млрд рублей выступает филиал кипрской компании «Дуебаг Инвестментс Лимитед», передаёт ИА REGNUM.

Иск был подан 26 августа 2020 года. В базе арбитража фигурировала его сумма — 770 708 005 125 рублей. В сентябре стало известно о принятии дела судьёй Китовой. В определении суда уточняется, что речь идёт «о восстановлении положения, существующего до нарушения права», но детали спора пока неизвестны. Третьими лицами приглашены комитет государственного строительного надзора, госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы и управление Росреестра по Москве.

Вероятно, что в основе спора лежит всё тот же договор аренды земельного участка, который ранее послужил причиной для обращения с другим иском. Из материалов предыдущего дела известно, что с компанией ещё в 1995 году был заключён договор аренды надела со сроком до 14 июля 2044 года — для эксплуатации зданий и сооружений завода по производству натуральной кожи. Участок расположен по Сколковскому шоссе, вл. 31 и имеет площадь 46 438 кв.м.

В июле 2019 года компания с ограниченной ответственностью «Дуебаг Инвестментс Лимитед» была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 «Кодекса города Москвы об административных правонарушениях» и оштрафована на 70 тыс. рублей. Речь шла о нарушении разрешённого использования земельного участка.