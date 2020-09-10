Минск, , 13:39 — REGNUM Предстоящий Форум регионов Белоруссии и России — это серьёзный шаг по реализации договорённостей на уровне предприятий. Он станет «экономическим трамплином», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 сентября на встрече с российским послом Дмитрием Мезенцевым.

«Это будет экономический трамплин для сближения позиций по ряду вопросов, — приводит слова Лукашенко БелТА.

Он отметил, что на форум приедут представители регионов обеих стран, это позволит реализовать конкретные договоренности. В настоящий момент Минск удовлетворён развитием отношений, терять намеченную динамику не надо.

На площадке форума, добавил Мезенцев, ожидается большая делегация руководителей субъектов РФ. Он напомнил, что ранее в Санкт-Петербурге на площадке шестого форума регионов были подписаны соглашения на $500 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, VII Форум регионов России и Белоруссии примут 28 и 29 сентября Минск и Минская область.