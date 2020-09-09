Москва, , 14:13 — REGNUM Стоимость минивэна Mercedes-Benz V-Class выросла в России на 210 — 290 тысяч рублей. Об этом 9 сентября сообщается на сайте «Цена Авто».

Так, все версии минивэна V-Class подорожали на 3,5 — 4,5% от прежней стоимости. Начальная комплектация минивэна под названием V220d L AMG Line теперь стоит в России 5 110 000 рублей, а топовая — V250d L Executive — обойдется за 7 660 000 рублей.

В России также появилась новая версия минивэна — V250d L Exclusive. Её цена составляет от 7 300 000 рублей.

Ранее стало известно об отзыве в России 36 автомобилей Mercedes-Benz C-, E-, S-GLC, CLS. Машины были отозваны из-за возможного некорректного выполнения болтового соединения подводящего и отводящего маслопровода турбокомпрессора.

Читайте также: Вездеход Mercedes-Benz Unimog продадут на аукционе