Пекин, , 03:41 — REGNUM Китайский автопроизводитель Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. (GAC Group) отчитался об устойчивом восстановлении продаж в августе, не смотря на влияние эпидемии COVID-19, сообщает 8 сентября агентство Синьхуа.

Автопроизводитель GAC Group продал 180,6 тыс. автомобилей за прошедший месяц, что на 11,64% больше в годовом исчислении, говорится в докладе компании.

В период с января по август текущего года продажи автомобилей у компании просели на 9,87% в годовом исчислении до почти 1,19 млн единиц из-за ослабления рынка на фоне эпидемии нового коронавируса, которая обрушилась на Китай с начала года.

Напомним, что один из ведущих китайских автопроизводителей First Automotive Works (FAW) резко нарастил объем продаж своих автомобилей в июле текущего года.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер китайского авторынка восстановил объем продаж