Петропавловск-Камчатский, , 10:07 — REGNUM Члены Совета Федерации поддержали предложение о создании программы поддержки внутренней авиации в отдалённых регионах. В пилотном варианте программа заработает на Камчатке, а позже будет распространена на остальные субъекты Дальнего Востока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В ходе выездного совещания комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера сенаторы изучили ситуацию в логистическом комплексе Камчатки.

«Есть смысл ставить вопрос о том, чтобы на базе Камчатского края отработать некую модель для всех удаленных территорий Дальнего Востока и Арктической зоны. И тогда эта модель могла бы тиражироваться на другие регионы. Кроме того, нужно решить целый ряд вопросов по обновлению авиационного парка и инфраструктуры, разработать механизм субсидирования внутренних перелетов», — сказал глава комитета Олег Мельниченко.

Конечная цель программы по развитию внутренней авиации — удешевить перелёты и сделать их доступнее. В неё должны быть включены такие направления, как обновление воздушных судов, строительство взлетно-посадочных площадок, что позволит в конечном итоге полностью перевести региональные перевозки с вертолётов на самолёты.

«Необходима прозрачная и понятная модель федерального субсидирования перелётов внутри региона. Сейчас федеральное субсидирование есть только на межрегиональные перевозки. Для Камчатки, где нет железной дороги и крайне мало развиты дороги, внутренняя авиация — это базовое жизнеобеспечение наших граждан. Поэтому субсидирование из федерального бюджета просто необходимо, и мы будем его добиваться», — отметил врио губернатора Камчатки Владимир Солодов.

Все выработанные предложения будут представлены для утверждения председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, количество действующих малых аэропортов на Сахалине будет увеличено до 9 в 2020 году и будет наращиваться в дальнейшем, таким образом, чтобы транспортировка грузов и пассажиров по воздуху стала доступна по всему острову.