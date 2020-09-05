Москва, , 23:40 — REGNUM Запрет на использование функции беспроводного подключения к Android Auto (Android Auto Wireless) в России отменила компания Google. Об этом 5 сентября сообщает портал iXBT.

Данная технология используется автолюбителями по всему миру, но для Японии и России долгое время стоял запрет. После того, как компания Google обновила документ поддержки, из него исчезло исключение для жителей России.

Отметим, что изменения коснулись только документации. На данный момент устройства с поддержкой этой функции все еще не могут быть подключены к смартфону беспроводным способом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 сентября стало известно о подорожании автомобилей марки Renault. В среднем рост цен на отдельные модели французского автоконцерна варьируется от 20 тыс. рублей до 35 тыс. рублей.