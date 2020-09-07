Москва, , 10:15 — REGNUM Цены на драгоценный металл активно росли в последние месяцы, но во вторник, 1 сентября, фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex снизились до 1970,7 доллара за тройскую унцию. Причиной инвесторы называют слишком сильный доллар, укрепившийся на фоне публикации данных о сильной промышленной статистики США. Вместе с тем агентство Reuters приводит слова стратега DailyFx Маргарета Янга, который уверен, что «более широкая картина остается благоприятной для золота».

Для этого есть ряд предпосылок. Например, последние месяцы исторические рекордные максимумы 2011 года обновлялись несколько раз. Если в мае и июне за унцию давали 1700 долларов, то в конце июля — уже 1900 долларов. Рекорд был поставлен 5 августа — тогда цена выросла до 2039,93.

Такие изменения на рынке привели к изменениям стратегий инвесторов и брокеров, которые повысили прогнозы на сам драгметалл и на золотодобывающие компании России. В июльском обзоре инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» фаворитом называют компанию Petropavlovsk, акции которой рекомендуют покупать. Такую же оценку ценным бумагам компании дают и аналитики «ВТБ Капитала» в сообщении от конца августа.

Сейчас Petropavlovsk замыкает пятерку крупнейших российских компаний по объему добычи золота. Компания зарегистрирована в Лондоне, а в основном добыча ведется в Амурской области. Добыча Petropavlovsk 2019 года была на 22% выше показателей 2018 года, и составила 517,3 тысячи унций золота. Что касается первого полугодия 2020 года, то показатели Petropavlovsk также растут: производство золота — на 42 процента в годовом выражении (320,6 тысячи унций).

Аналитики уверены, что Petropavlovsk на сегодняшний день является одной из самых перспективных компаний на фондовом рынке. Так, например, руководитель аналитического отдела Amarkets Артем Деев уверен, что в ближайшее время компанию ждет «быстрый и качественный рост». По мнению эксперта, к этому приводят не только котировки на золото, но и перестановки в менеджменте компании.

«Несмотря на то, что в компании еще не окончен корпоративный конфликт, в конце июня в ней сменилось руководство, и новый топ-менеджмент уже демонстрирует успехи — за последние два месяца объемы производства компании значительно увеличились, как выросла и стоимость акций, и капитализация. Хотя, не стоит забывать, что и стоимость драгметалла на мировых рынках сыграла не последнюю роль», — сказал Деев.

С Деевым согласен управляющий директор УК «Финам Менеджмент» Николай Солабуто. В беседе с ИА REGNUM он также отметил позитивные показатели компании и спрогнозировал «дальнейшее устойчивое развитие в случае успешного разрешения спора между акционерами».

Также о важности стабилизации ситуации в топ-менеджменте Petropavlovsk говорит первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. По его мнению, именно корпоративный конфликт между акционерами компании сегодня «сковывает ее развитие и не дает в полной мере реализовать потенциал новому эффективному руководству».

В целом аналитики сошлись на мнении, чтоPetropavlovsk действительно остается одним из самых привлекательных предложений для инвесторов на фондовом рынке, и в ближайшее время компанию, как и всю отрасль золотодобычи, ждет рост.