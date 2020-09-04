Минск, , 14:56 — REGNUM Самолёты авиакомпании «Белавиа» ещё как минимум месяц не будут совершать полёты в Россию. Как сообщила пресс-служба перевозчика 4 сентября, приостановка рейсов в РФ продлена до 30 сентября.

«Полёты во все пункты России приостановлены до 30 сентября в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации», — говорится в сообщении, на которые ссылается агентство БелТА.

При этом указывается, что в Воронеж, Казань, Нижний Новгород полёты не будут осуществляться до 24 октября.

Также известно, что приостановка рейсов продлена в Ригу (до 20 сентября), в Ларнаку (до 14 сентября), в Ашхабад и во все пункты Грузии — до 30 сентября.

Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусская авиакомпания «Белавиа» продлевала приостановку рейсов на территорию России до 31 августа.