Москва, , 13:49 — REGNUM На рынке автомобилей люксового сегмента в России наблюдается рост покупательской активности, что является частью более общего тренда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 сентября заявил директор филиала АГ «Авилон» Сергей Мелюх.

«На спрос в люксовом сегменте сейчас влияют несколько факторов, среди них — обновление модельного ряда большинством брендов (Rolls-Royce, Ferrari, Aston Martin), а у Bentley вся модельная линейка абсолютно новая. Еще один значимый драйвер — это дефицит автомобилей в наличии и поставке», — заявил Мелюх.

«Это сейчас общий тренд авторынка, нехватка есть во всех сегментах, и в люксовом в частности. А когда присутствует дефицит интересующих клиента моделей, то он обычно спешит приобрести этот автомобиль, пока он еще есть в наличии. Поэтому сам факт дефицита подогревает интерес покупателей», — указал он.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в настоящее время в России насчитывается 13,5 тыс. автомобилей люксового сегмента, что составляет лишь 0,03% от всего парка легковых автомобилей в России. Самой распространенной среди люксовых марок в нашей стране является Bentley, на которую приходится 34% от общего числа зарегистрированных роскошных машин.