Москва, , 19:18 — REGNUM В Москве с 4 сентября возобновляется проведение конгрессов и выставок. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно документу, проведение мероприятий восстановится в полном объёме. При этом необходимо соблюдение санитарных требований.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве антикризисную поддержку получили 41,1 тыс. организаций. Во время пандемии власти столицы реализовали четыре пакета мер объёмом 85 млрд рублей. Эта помощь дополнила федеральные меры.

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