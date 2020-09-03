Казань, , 15:42 — REGNUM В Татарии в рамках нацпроекта «Демография» в текущем году запланировали построить 22 новых детских сада, создав в них более 5 тыс. мест. На эти цели из федерального бюджета выделяется 1,2 млрд рублей и 4 млрд рублей — из регионального. Об этом рассказал министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

До конца текущего года будет создано 2525 ясельных мест в дошкольных учреждениях. Благодаря этому в республике повысится доступность образования для детей в возрасте от полутора до трех лет. К концу 2021 года в Татарии обеспечить детсадами смогут 100% желающих.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии в течение двух лет планируют устранить очереди в ясельные группы.

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