Казань, , 17:32 — REGNUM В Татарии в течение двух лет планируют устранить очереди в ясельные группы, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

В рамках нацпроекта «Демография» в 2021 году в республике планируют ввести 49 объектов и перепрофилировать две группы в уже имеющихся детских садах. Путем введения новых объектов предполагается создать дополнительные места в детсадах для детей до 3-х лет. На реализацию задуманного предполагается затратить порядка 5,5 млрд рублей, из которых 1 млрд — федеральные средства, остальное выделят из республиканского бюджета.

Всего в результате реализации проекта численность детей до 3-лет, которые могут посещать ясельные группы, возрастет до 26,5 тысячи. В целом количество вводимых ясельных групп позволит обеспечить всех желающих местами в детсадах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии для производства кукол, говорящих на татарском языке, глава региона Рустам Минниханов выделил грант в размере 6,7 млн рублей. Детские сады уже получили кукол, которых зовут Гумер и Гульбика. Игрушки сделаны из экологически чистых материалов.

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