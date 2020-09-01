Москва, , 19:05 — REGNUM В течение восьми ближайших лет российский лоукостер «Победа» планирует занять порядка 30% авиационного рынка России, передаёт 1 сентября РБК.

Лоукостер «Победа» Николай Тасоев © ИА Красная Весна

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Соответствующая информация получена от группы «Аэрофлот», в которую входит «Победа». По словам Михаила Демина, официального представителя «Аэрофлота», «стратегическая цель — 55−65 млн пассажиров «Победы» в 2028 году».

Он пояснил, что доля лоукостеров в России пока составляет не более восьми процентов, в то время как в Азии, Европе и Северной Америке она находится на уровне 30−40%.

РБК приводит заявление гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева, который заявил, что в 2028 году группа компаний готовится перевезти 130 млн человек, заняв более 60% рынка.

Напомним, Савельев в ходе переговоров с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным сказал, что «Аэрофлот» делает ставку на «Победу».

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