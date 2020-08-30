Пекин, , 07:31 — REGNUM Для продажи американского подразделения социальной сети TikTok может потребоваться согласие правительства Китая. Об этом сообщил профессор Университета международного бизнеса и экономики в Пекине Цуй Фан агентству Синьхуа.

Правительство Китая обновило правила экспортного контроля 28 августа. Новые правила усложняют экспорт ряда технологий, включая те, которые используются для работы системы персональных рекомендаций в социальных сетях.

Профессор Университета международного бизнеса и экономики в Пекине Цуй Фан отметил, что эти правила могут коснуться и компании ByteDance, участвующей в переговорах по продаже американского подразделения социальной сети TikTok. Цуй Фан добавил, что ByteDance может потребоваться приостановка переговоров для получения соответствующей лицензии.

С этим мнением соглашаются и американские эксперты. Старший советник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Скотт Кеннеди рассказал газете The New York Times, что правительство Китая может использовать новые правила как для полного блокирования сделки, так и для её принятия на особых условиях.

«Как минимум они [правительство КНР] разминают свои мускулы, показывая, что не собираются оставаться сторонними наблюдателями», — подчеркнул Кеннеди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий финансовую деятельность компании ByteDance на территории Соединённых Штатов. Для продолжения функционирования социальной сети в США ByteDance вынуждена продать американское подразделение TikTok одной из местных компаний.

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