Москва, , 18:16 — REGNUM Средняя ставка по ипотеке в России в июле 2020 года снизилась на 0,23 процентного пункта и составила 7,28%, обновив исторический минимум. Об этом сообщает 28 августа пресс-служба Банка России.

Жильё Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным регулятора, за минувший месяц российские граждане оформили более 146 тысяч жилищных кредитов на общую сумму свыше 362 млрд рублей.

Предыдущее минимальное значение средней ставки по ипотеке было зафиксировано в мае, оно составило 7,4%. Снижение показателя произошло на фоне введения новой льготной программы на покупку квартир в новостройках под 6,5%, в рамках этой программы была оформлена треть всех кредитов за месяц.

Между тем в июне показатель вырос до 7,5%, что Центробанк связал с действиями отдельных участников ипотечного рынка.