, 11:17 — REGNUM Красноярский химический комбинат «Енисей» взыскал с Минпромторга России более 64,4 млн рублей. Средства фигурируют как расходы на содержание опасных объектов за период с 1 апреля по 30 сентября 2019 года. Предприятие-истец, работавшее в статусе ФГУП, на сегодня обанкрочено. Решение суда о взыскании долга ещё не изготовлено, а также может быть обжаловано. Тем временем комбинат подал новый иск на сумму свыше 65 млн рублей. Его рассмотрят 30 октября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Арбитражем Москвы иск о взыскании «расходов по содержанию опасных объектов за период с 01.04.2019 г. по 30.09.2019 г. в сумме 64 454 634,57 рубля» был удовлетворён 27 августа 2020 года. Третьим лицом в деле участвовал Минфин России.

10 августа 2020 года тот же химический комбинат обратился к Минпромторгу РФ с иском на 65 544 956,43 рубля. Речь, вероятно, также идёт о взыскании расходов на содержание опасных объектов.

Напомним, с января 2011 года «Енисей» является банкротом. Из отчёта конкурсного управляющего, составленного в мае 2020 года, следует, что к настоящему времени в реестр кредиторов включены требования на сумму более 621,822 млн рублей. Также в рамках конкурсного производства была проведена инвентаризация имущества, стоимость которого составила свыше 1,897 млрд рублей. Помимо того, по судебным решениям с Российской Федерации взысканы расходы на содержание шламонакопителя — 22,39 млн рублей, 80,02 млн рублей, 97,49 млн рублей, а также 143,93 млн рублей.