Белград, , 16:50 — REGNUM Президент Сербии Александар Вучич после встречи с официальными лицами Республики Сербской объявил, что разработан план по созданию совместной промышленной зоны между Сербией и Республикой Сербской (Босния и Герцеговина) — Любовие и Братунац, Мали Зворник и Зворник, сообщает RTRS.

Он также сообщил, что Сербия будет работать вместе с Республикой Сербской над строительством 18-километрового шоссе от моста через Саву на границе с Биелиной.

По словам Вучича, на встрече также обсуждалась поддержка молодых людей в сельскохозяйственном производстве.

Вучич добавил, что речь шла о поддержке малого бизнеса, которая будет предоставляться совместно Республикой Сербской и в большей части Сербией.