Сеул, , 11:40 — REGNUM Во втором квартале 2020 года сумма средств, потраченная жителями Южной Кореи с помощью карт за рубежом, составила $1,87 млрд, что на 48,7% меньше по сравнению с первым кварталом текущего года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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По сравнению со вторым кварталом прошлого года показатель сократился на 60,3%.

Отмечается, что объём средств, потраченный с помощью кредитных карт, сократился на 50,6%, с помощью чековых карт — на 44%, дебетовых карт — на 38,4%.

Эксперты отмечают, что сокращение показателей напрямую связано с пандемией коронавируса и закрытием границ.

По данным Korea Culture and Tourism Institute, во втором квартале 2020 года другие страны посетили 120 тыс. человек, в первом квартале — 3,7 млн граждан Южной Кореи, а в четвертом квартале 2019 года показатель составил 6,59 млн человек.