Душанбе, , 11:21 — REGNUM По итогам первых семи месяцев 2020 года в Таджикистане добыли 970 тыс. тонн угля, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили в министерстве промышленности и новых технологий республики.

По состоянию на 25 августа добыто 1,164 млн тонн. По итогам 2020 года планируется добыть 2,2 млн тонн угля, что на 10% больше, чем в 2019 году. Угледобычей в республике занимаются восемь предприятий на шести месторождениях.

Напомним, за последние пять лет производство угля в Таджикистане выросло в 2,3 раза — с 870 тыс. тонн в 2014 году до 2 млн тонн в 2019 году. В республике разведано 36 месторождений.