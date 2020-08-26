Требинье, , 15:55 — REGNUM В городе Требинье (энтитет Республика Сербская, Босния и Герцеговина) к 2022 году может появиться аэропорт. Об этом сообщила министр строительства Сербии Зорана Михайлович.

«Если решение об участке для строительства будет принято в течение следующих двух или трех недель, первый самолет может взлететь в 2022 году», — сказала министр, которую цитирует агентство «Танюг».

"Первый самолет из аэропорта Требинье может взлететь в 2022 году. По оценкам, это было бы очень экономически выгодно, так как в первый год можно ожидать 50 000 пассажиров», — сообщила Михайлович. По ее словам, инвестиции оцениваются примерно в 50 млн евро.

Напомним, что в конце июля 2020 гола президент Сербии Александр Вучич после переговоров с представителями Республики Сербской в Баня-Луке заявил, что Сербия заинтересована в начале переговоров с правительством РС о строительстве аэропорта в Герцеговине.

«Мы готовы вложить значительные средства, нанять людей в Республике Сербской и наша делегация готова отправиться в командировку в Требинье» — отметил Вучич. По его словам речь идет о концессии на 30−35 лет.

В планах Сербии построить и управлять аэропортовым комплексом, сообщает Tanjug.