Батуми, Грузия, , 16:10 — REGNUM Более 2000 человек в Грузии получили право выехать в Турцию на сезонные заработки. Об этом, как сообщает грузинское «Общественное телевидение», 26 августа сообщил на заседании глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

«Сегодня более 2000 человек получили разрешение для того, чтобы отправиться на работу в соседнюю страну», — сказал Рижвадзе.

Он добавил, что правительство автономной республики стремится сделать так, чтобы у тех, кто получил приглашение на работу в Турции, было как можно меньше бюрократических препятствий.

Стоит отметить, что, по официальным данным, из Грузии в Турцию каждый год на сезонные заработки до пандемии выезжали до 10 тыс. человек. В основном это были жители Аджарии. В августе грузинское правительство разрешило выпускать жителей страны в Турцию, если у них есть официальное индивидуальное приглашение на работу на срок не менее трех месяцев.

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