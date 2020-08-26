Ростов-на-Дону, , 13:19 — REGNUM На площадку обанкротившегося предприятия «Евродон» в Ростовской области завезена первая партия индюшат из Германии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского предприятия.

Реанимировать производство мяса индейки и утки на Дону будет группа компаний «Дамате». Площадка подращивания в Красносулинском районе, на которую завезли 200 тыс. голов индюшат, состоит из восьми птичников. По истечении 42 суток они будут переселены на площадки откорма, которые будут готовы в ближайшее время.

Как рассчитывает инвестор, до конца 2020 года на переработку будет направлено до 3 тыс. тонн мяса индейки в живом весе.

«До конца текущего года 1200 человек будут работать на этих производствах. Мы рассчитываем, что следующий, 2021 год станет переломным в вопросе роста объемов сельхозпродукции, производимой в Ростовской области. Если наши планы реализуются и здесь, и в Миллеровском, и Октябрьском районах, то совершенно точно восстановим свои позиции по производству мяса птицы», — отметил глава региона Василий Голубев.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным донской губернатор назвал причины сокращения сельхозпроизводства в Ростовской области. Снижением показателя глава государства был обеспокоен в первую очередь.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовская область «основательно просела» по производству мяса птицы и яиц