Душанбе, , 11:36 — REGNUM Таджикистан стал единственной страной из государств-членов Евразийского банка развития (ЕАБР) показавшей экономический рост на фоне пандемии. Это следует из доклада банка «Евразийская экономическая интеграция — 2020».

По итогам первых четырех месяцев 2020 года валовой внутренний продукт (ВВП) Киргизии уменьшился на 3,8%, России — на 1,9%, Армении — на 1,7%, Белоруссии — на 1,3%, Казахстана — 0,2%.

В докладе отмечается, что члены ЕАБР будут выходить из кризиса неравномерно из-за различных экономических возможностей и эпидемиологической ситуации.

Напомним, по итогам первой половины 2020 года ВВП Таджикистана составил 32,4 млрд сомони ($3,14 млрд), что на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.