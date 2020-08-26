Сеул, , 10:41 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать улучшение деловой активности. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в августе общий индекс деловой активности (BSI) составил 66 пунктов, что на 4 пункта выше, чем в июле текущего года.

Известно, что индекс продолжает расти на протяжении четырех месяцев подряд. В апреле показатель составил 51 пункт, в мае — 53 пункта.

Индекс деловой активности — показатель, оценивающий настроения производителей. Показатель более 100 пунктов означает, что большинство производителей положительно смотрят в ближайшее будущее, ниже ста — отрицательно.