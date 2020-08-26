Ростов-на-Дону, , 00:17 — REGNUM В Ростове-на-Дону назвали новую дату открытия долгостроя класса «люкс» — гостиницы Hyatt Regency Rostov-on-Don. Пятизвёздочный отель примет первых постояльцев во втором квартале 2021 года, сообщили ИА REGNUM в облправительстве.

Общая стоимость проекта оценивается в 8,9 млрд рублей. В гостинице на 200 номеров будет также вместительная парковка, несколько конференц-залов, конгресс-зал, SPA, фитнес-центр, бассейн. В настоящее время на объекте продолжаются строительно-монтажные работы, которые проводит сербская компания. Завершить строительные работы предполагается до конца 2020 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что гостиницу начали строить десять лет назад. Работы на объекте возобновилось в апреле 2019 года.

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