Казань, , 13:20 — REGNUM В Татарии с 1 сентября начнут выплачивать пострадавшим вкладчикам банков ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк» еще по 300 тыс. рублей. Соответствующее поручение дал глава республики Рустам Минниханов.

Республиканским фондом поддержки проведены шесть этапов оказания помощи. Уже выплатили порядка 2 млрд рублей 6101 заявителю. При этом 55% пострадавших — 3617 человек, в полном объеме получили потерянные средства. Новые меры поддержки увеличат количество таких вкладчиков до 68%.

Также правительством принято решение полностью погасить требования четырех ветеранов Великой Отечественной войны, входящих в список пострадавших вкладчиков, и повторно оказать поддержку двум труженикам тыла в размере 500 тыс. рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, вкладчики «лопнувших» в 2017 году «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» просили депутатов Госсовета РТ и руководство региона поддержать законопроекты, которые находились на рассмотрении Госдумы и затрагивали вопросы защиты прав вкладчиков.

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