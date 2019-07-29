Казань, , 13:08 — REGNUM

Вкладчики «лопнувших» в 2017 году «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» просят депутатов Госсовета РТ и руководство региона поддержать законопроекты, которые находятся на рассмотрении Госдумы и затрагивают вопросы защиты прав вкладчиков. Пострадавшие экс-клиенты некогда крупнейших банков региона стоят в одиночных пикетах перед зданием кабинета министров РТ с плакатами, на которых просят обеспечить «приоритет вкладчикам перед АСВ», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Речь идёт о двух законопроектах, касающихся вкладчиков банков, которые внесла группа депутатов Госдумы. Бывшие клиенты проблемных банков просят распространить действие законопроектов не только на пострадавших после вступления норм в силу, если их примут, но и на «вкладчиков-превышенцев банков, в которых еще не завершено конкурсное производство, в частности, на Татфондбанк и Интехбанк».

"Первый законопроект вносит изменения в очередность выплат, чтобы вкладчики с любой суммой вклада получали возврат денег (в части, не превышающей 10 миллионов рублей) до «Агентства по страхованию вкладов». Второй законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» прописывает возможность оказания помощи вкладчикам, попавшим в трудные жизненные ситуации, но хотелось бы отметить, что положение вкладчиков, которых лишили годами накопленных сбережений у всех банков одинаково — одинаково плохо, горько и плачевно! Одномоментно в день отзыва лицензий у банков мы все оказались в тяжёлой жизненной ситуации!!! Поэтому просим здесь никого не делить на категории, а оказать поддержку ВСЕМ вкладчикам!» — заявляют экс-вкладчики в соцсетях.

В пояснительной записке к первому законопроекту отмечается, что предлагается действующий порядок очередности выплат при банкротстве банков изменить: «Для требований Агентства Страхования Вкладов и Банка России предусмотреть вторую очередь, вместо существующей первой. Установить первую очередь требований для вкладчиков, сумма вкладов которых превышает сумму гарантированного возмещения. При этом для этих целей предполагается право требования суммы, превышающей сумму гарантированного возмещения, но не превышающую 10 млн рублей».

Пикеты вкладчики планируют проводить «до 100% удовлетворения требований».

"Пикеты вкладчиков (физлиц) с требованиями о полном возврате вкладов будут продолжаться до тех пор, пока им полностью не вернут заработанные и накопленные в течение многих лет денежные средства, которые предназначались на приобретение жилья, обучение и воспитание детей, на дорогостоящее лечение и операции, а также на достойную старость! Акционеры банков, верните людям их деньги!» — требуют участники пикетов.

Напомним, в марте 2017 года ТФБ лишился лицензии, а в апреле был признан банкротом. К началу июня 2019 года у ТФБ было 18 065 кредиторов, а объём их требований превышал 167,545 млрд рублей. У «Интехбанка» — 3,55 тыс. кредиторов, которые ждут выплаты им 26,008 млрд рублей.

Долги шести банков, обанкроченных в Татарии в 2017 году, составляют более 215 млрд рублей.

Читайте также: Долги на 215 млрд рублей: «цена» банковского кризиса Татарии