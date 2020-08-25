Москва, , 11:52 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск от ООО «Арктическая горная компания» к директору этой же компании Вадиму Босову и совладельцу 50%-ной доли — Александру Исаеву, который является бизнес-партнёром погибшего миллиардера Дмитрия Босова. С ответчиков пытаются взыскать более 758 млн рублей. Иск пока не принят судом, и детали неизвестны, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 24 августа 2020 года. Сумма претензий — 758 825 000 рублей. По адресу истца зарегистрировано три компании, в том числе ООО «Арктическая горная компания», созданное для добычи антрацита в августе 2014 года. Фирма с таким названием в селе Усово Московской области принадлежит Александру Исаеву и кипрской фирме «Исова инвестментс лимитед». Директор со дня основания — Вадим Бугаев. Помимо этого общества, по адресу «прописаны» «Удская горно-рудная компания», созданная в 2014 году для добычи руд цветных металлов, и «Боконская горная компания», учрежденная шесть лет назад для добычи антрацита. Возглавляет и эти фирмы Бугаев, а владельцы — Исаев и Босов, чья доля пока наследниками не переоформлена.

Также 8 сентября 2020 года арбитраж рассмотрит иск, поданный ООО «Арктическая горная компания» и «Исова инвестментс лимитед» в июне к Исаеву и Бугаеву. В этом деле речь идёт о солидарном возмещении убытков в размере 600 478 760,79 рубля.

Ранее Росприроднадзор оштрафовал компанию на 600,478 млн рублей за добычу угля без разрешительной документации, хотя ответчик ссылался на то, что вёл отбор проб полезного ископаемого, а не его добычу. Вероятно, именно этот штраф и пытается компенсировать второй совладелец фирмы.

Напомним, Дмитрий Босов, который владел долями в группе «Аллтек», угольных компаниях «ВостокУголь» и «Сибантрацит», был найден мёртвым в мае 2020 года в своей усадьбе в Усово.