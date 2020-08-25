Москва, , 08:13 — REGNUM Торги по нефти 24 августа завершились повышением. Баррель нефти марки Brent подорожал на 1,61%, до $44,99. Цена повышалась с азиатской сессии и до закрытия торгов в Штатах. Её повышению способствовало несколько факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Первый, власти в США разрешили использовать для лечения кровяную плазму пациентов, которые выздоровели от COVID-19.

Второй, на Мексиканский залив обрушились два шторма Марко и Лора. Рабочие были эвакуированы с более чем 100 производственных площадок.

Из-за них в регионе было закрыто 58% добычи нефти и 45% добычи природного газа. Компании остановили добычу более 1 миллиона баррелей нефти в день.

Третий, поддержку нефтяному рынку оказало возобновившееся снижение индекса доллара.

Сегодня, 25 августа, на торгах в Азии баррель Brent стоит $45,14. Два шторма Марко и Лора по-прежнему будут поддерживать покупателей. В рамках коррекции цена может снизиться до $44,75.

Также не стоит забывать, что 27 августа начнется двухдневный онлайн-симпозиум. В ожидании выступления главы Дж. Пауэлла доллар может укрепиться, чем окажет негативное влияние на нефтяные котировки. Общий настрой по нефти — рост до $46,80.

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