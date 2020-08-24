Тегеран, , 20:40 — REGNUM 24 августа вице-президент Ирана и глава Организации по бюджету и планированию Мохаммад Бакер Нобахт заявил, что правительство приветствует совместные венчурные инвестиции турецкого частного сектора в Исламскую Республику. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на встрече с турецкими инвесторами в иранской провинции Казвин, Нобахт сказал, что правительство содействует вливанию иностранных инвестиций в инфраструктурные объекты страны. Он отметил, что такая компания, как AGT, сможет воспользоваться провинциальными мощностями для переработки своей продукции, и пообещал снять таможенные барьеры в прикаспийском промышленном городе.

Согласно официальному сайту, AGT (Technology That Develops The Wood), которая начала свою деятельность в Анталии в 1984 году с целью переработки древесины специально для частных лиц и учреждений с развивающейся технологией, сегодня работает как одна из ведущих мировых компаний в индустрии мебельных компонентов.