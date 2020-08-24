Бишкек, , 19:16 — REGNUM Гражданам Киргизии, имеющим инвалидность, будет предоставлено право получать денежные пособия вместо путевок на лечение в местных санаториях. Об этом заявил министр труда и соцразвития Улукбек Кочкоров сегодня, 24 августа, на пресс-конференции.

Киргизия Mr. Theklan

По его словам, инвалиды I группы смогут раз в пять лет получать выплату в размере 100% от средней стоимости путевки. При этом сопровождающему такого инвалида лицу будет полагаться выплата в размере 50% от утвержденной суммы.

Инвалиды II группы смогут получить 50% от средней стоимости путевки, а инвалиды III группы — 30% стоимости путевки.

Отмечается, что среднюю стоимость путевки на лечение для инвалидов будет ежегодно определять национальный статистический комитет Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что, по данным министерства труда и социального развития, в Киргизии проживает более 178 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, из них около 30 тысяч — дети и подростки в возрасте до 18 лет.