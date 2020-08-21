Абакан, , 12:36 — REGNUM В Хакасии за год (с июля 2019 года по июль 2020 года) на 2,7% подорожали школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары. О ценах так называемого школьного набора ИА REGNUM рассказали 21 августа в Красноярскстате.

За указанный период цены на детскую обувь выросли на 3,6%. Одежда для детей школьного возраста подешевела на 2,3%.

Сильнее всего в Хакасии подорожалинаборы фломастеров — на 7,9%. Сорочки верхние для мальчиков и кроссовые туфли с верхом из искусственной кожи выросли в цене на 5,4% и 7,8% соответственно.

Также зафиксирован рост цен на учебники, учебные пособия, дидактические материалы для общеобразовательной школы — на 9,2%. Чернографитные карандаши стали дороже на 6,3%, альбомы для рисования — на 5,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае цены на канцелярские товары и школьно-письменные принадлежности за год выросли на 3,6%.

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