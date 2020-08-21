Красноярск, , 07:25 — REGNUM За год (в июле 2020 года по отношению к июлю 2019 года) в Красноярском крае цены на канцелярские товары и школьно-письменные принадлежности выросли на 3,6%. Одежда для детей школьного возраста подорожала на 2,6%. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 августа в Красноярскстате.

Средние цены на отдельные товары школьного ассортимента. Красноярский край Krasstat.gks.ru

Значительно выросли цены на набор фломастеров — на 4,3%. Из одежды более всего увеличились цены на блузки для девочек и платье (платье-костюм, сарафан) — на 5,6% и 4,9% соответственно.

Спортивные костюмы в среднем подорожали на 7,5%, ранцы и рюкзаки — на 5,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне в преддверии 1 сентября проходит благотворительная акция «Собери ребенка в школу».

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