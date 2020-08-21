Москва, , 11:44 — REGNUM Порядка 70% жителей России не могут брать ипотеку даже под нулевую ставку, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 21 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова генерального директора ДОМ. РФ, который сказал, что даже если опустить процентную ставку до нуля, то 40% граждан РФ все равно окажутся неспособны взять ипотеку.

«Господин Мутко потрясающе оптимистичен. Потому что если верить российским страховщикам, то более 70% населения России имеют текущие доходы на уровне реального прожиточного минимума или меньше. То есть 25 тысяч рублей, это чуть больше, чем два официальных прожиточных минимума, то есть чуть больше, чем реальный прожиточный минимум. Понятно, что такой человек ипотеку взять не может даже под нулевой процент, — сказал Делягин. — Чем он будет отдавать, когда он живет на грани прожиточного минимума или ниже этой грани, когда он медленно умирает? И это коррелирует с данными социологических опросов, которые показывают, что более 70% жителей страны оказываются нищими (говорят, что им не хватает денег даже на еду) или бедными (текущих доходов не хватает на покупку простой бытовой техники)».

Как пояснил экономист, если у человека нет денег на то, чтобы купить новый телевизор, то он не сможет брать ипотеку. Даже с нулевым процентом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, низкие доходы граждан России приводят к тому, что в стране растет вероятность невыплат по ипотеке.

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