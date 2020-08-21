Москва, 21 августа 2020, 11:44 — REGNUM Порядка 70% жителей России не могут брать ипотеку даже под нулевую ставку, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 21 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова генерального директора ДОМ. РФ, который сказал, что даже если опустить процентную ставку до нуля, то 40% граждан РФ все равно окажутся неспособны взять ипотеку.
Как пояснил экономист, если у человека нет денег на то, чтобы купить новый телевизор, то он не сможет брать ипотеку. Даже с нулевым процентом.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, низкие доходы граждан России приводят к тому, что в стране растет вероятность невыплат по ипотеке.
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