Ростов-на-Дону, , 17:51 — REGNUM При поддержке ФосАгро в минувшие две недели в России прошли два Дня поля: один в Балаковском районе Саратовской области, а второй проходит в эти дни в Ростовской области.

Саратовские аграрии оценили эффективность ЖКУ

«Сегодня область — в лидерах Приволжского федерального округа по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур, — заявил на церемонии открытия министр сельского хозяйства Саратовской области Роман Ковальский. — Наши фермеры собрали уже более 4,2 млн тонн».

В ходе прошедшей в рамках форума агроконференции прозвучали доклады о мировой практике применения фосфогипса в качестве мелиоранта, средствах борьбы с переуплотнением почв, современных технологиях защиты кукурузы и направлениях в её селекции, о повышении урожайности и эффективности сельхозпроизводства с помощью минеральных удобрений. Особый интерес вызвала презентация возможностей жидких комплексных удобрений. Саратовская область — зона рискованного земледелия, а применение ЖКУ позволяет получать высокие урожаи в условиях засушливого климата.

В позитивном влиянии продукции ФосАгро на сельхозкультуры можно было убедиться, побывав на опытном поле, которое принадлежит балаковским сельхозпроизводителям — агрофирме «Пегас». Компания занимается сельским хозяйством с 2004 года, и с самого старта своей деятельности применяет удобрения, произведенные ФосАгро.

«На наших полях испытываются различные системы минерального питания растений, в рамках используемой нами технологии no-till, то есть без обработки почвы, — рассказывает директор агрофирмы «Пегас» Алексей Бирюков. — Для проведения опыта мы взяли различные семена гибридов кукурузы и подсолнечника и совместно с агрономами ФосАгро подобрали для них системы питания, основанные на применении аммофоса, сульфоаммофоса, карбамида и сульфата аммония. Опытным путём мы определили, какие гибриды наиболее восприимчивы к удобрениям, какие менее зависимы от них. Эти данные, разумеется, будут использованы в нашей дальнейшей работе для повышения урожайности».

Заместитель генерального директора по продажам и маркетингу ПАО «ФосАгро» Сергей Пронин, отметил, что ФосАгро имеет наиболее развитую сеть дистрибуции в стране, и по охвату и мощности единовременного хранения, что делает её лидером по поставкам на российский рынок. Но главное, обеспечивает доступность удобрений для аграриев.

Сергей Пронин выразил уверенность, что форум поможет обратить внимание не только на те марки удобрений, которые производит балаковский производственный комплекс компании, но и на те, которые компания выпускает на своих производствах в Череповце и Волхове. Речь идет о широком спектре (50 наименований) азотных, фосфорных, комплексных удобрений, в том числе содержащих серу, кальций и другие элементы.

«Специалисты нашей агрономической службы готовы помочь фермерам разработать наиболее эффективные системы минерального питания под конкретные задачи. Уверен, что все вы сегодня сможете обменяться опытом и получить новые знания», — отметил Сергей Пронин.

Изюминкой Дня поля стал конкурс механизаторов на самое качественное разбрасывание удобрений. Главный приз — разбрасыватель фирмы «Квернеленд» — достался Нурлану Усинову (КФХ Бирюков).

«Потенциал и ресурсы нашего региона огромны, и те возможности, которые имеют хозяйства Саратовской области, далеко не исчерпаны, — сказала советник губернатора Саратовской области Татьяна Кравцева. — Губернатор ставит задачу, чтобы на наших полях использовались современные агротехнологии, удобрения, семена лучших селекций. Сегодня у нас есть серьёзная научная база в лице ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока», ФГБНУ РосНИИСК «Россорго», Саратовского Государственного аграрного университета имени Вавилова, чьи представители также присутствуют на Дне поля. Именно они «куют» кадры, которые будут внедрять нынешние наработки в производство. На таких форумах можно реально объединить интересы производителей удобрений, в данном случае Балаковского филиала АО «Апатит» компании «ФосАгро», научное сообщество и фермеров. Потому что этот союз даст результат, который все мы ожидаем от наших полей».

Надежный партнер донского АПК

«День Донского поля» сейчас знакомит фермеров региона с инновационными агротехнологиями и минеральными удобрениями, сельхозтехникой и разнообразием растениеводческих культур. Его проведение поддержала компания «ФосАгро-Дон» — один из ключевых партнеров местных сельхозтоваропроизводителей.

Компания стала одним из ключевых участников ярмарки, где представляет комплексные системы минерального питания для зерновых, зернобобовых и масличных культур, разработанных с учетом агрометеорологических условий Ростовской области.

«Клиенты «ФосАгро-Дон» с начала года увеличили применение жидких минеральных удобрений более чем на 60%, что помогло им добиться урожайности пшеницы до 70 ц/га. Это лучшее свидетельство технологического развития донского АПК, — отметил генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. — Правильному уходу за посевами способствовали и предпосевные семинары, которые агрономы региональных компаний сети «ФосАгро-Регион» провели этой зимой совместно с Минсельхозпродом для сотен хозяйств. На фоне растущей потребности аграриев Дона в минеральных удобрениях и поддержки Минсельхозпродом внедрения новых технологий, мы планируем расширять наше присутствие в регионе. Мы вплотную подошли к созданию нашего пятого по счету ростовского центра дистрибуции и надеемся, что наши инициативы встретят поддержку правительства Ростовской области».

Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский отметил значительный вклад ФосАгро в обеспечение аграриев минеральными удобрениями.

В 2016—2019 гг. «ФосАгро-Дон» увеличила поставки минеральных удобрений ростовским аграриям на 40% до почти 300 тыс. тонн, а за 7 месяцев этого года объем поставок уже превысил 200 тыс. тонн. В Ростовской области компания развивает четыре центра дистрибуции суммарной мощностью единовременного хранения около 80 тыс. тонн, из которых более 10% составляют емкости хранения жидких минеральных удобрений.