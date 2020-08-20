Стокгольм, , 15:03 — REGNUM Согласно последним данным Статистического управления Швеции, число безработных жителей страны превысило полмиллиона человек. Среди молодежи безработица увеличилась на 7 процентных пунктов. Об этом 20 августа сообщила газета Fria Tider.

В июле 2020 число безработных в стране составило 502 000 человек, что на 112 000 человек больше, чем в тот же месяц 2019 года. Сейчас уровень безработицы составляет 8,9%. Согласно сезонно скорректированным данным, уровень безработицы составляет 9,4%.

При этом количество трудоустроенных граждан сократилось на 120 000 человек по сравнению с июлем 2019 года. Сейчас трудоустроенными в Швеции являются 5 150 000 человек. Таким образом, уровень занятости в стране составляет 68,3%. Среди мужчин он достигает 70,7%, среди женщин — 65,9%.