Балаково, Саратовская область, , 13:55 — REGNUM В городе Балаково Саратовской области в рамках нацпроекта «Демография» завершено строительство двух детских садов на 160 и 120 мест на общую сумму 239 млн рублей. Городская прокуратура проверила исполнение подрядчиком условий контракта. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

При строительстве зданий подрядчик должен был выполнить отделку помещений, благоустроить территорию, положить асфальтовое покрытие и оградить его бордюрным камнем.

Проверка установила, что в построенных зданиях детсадов в районе перекрытия разрушились штукатурные покрытия, имеются сквозные трещины в стенах зданий, толщина асфальта составляет 3,5 см вместо 5 см. Кроме того, дорожное покрытие положено на разных уровнях и на нем образовались трещины длиной до 5 метров, что в дальнейшем приведет к полному разрушению. В бордюрных ограждениях имеются значительные сколы и трещины.

Прокуратура внесла в адрес председателя комитета образования Балаковского муниципального района представление о направлении исполнителям по контрактам претензий с целью устранения нарушения качества выполненных работ в рамках гарантийного срока.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области в 2020 году в рамках нацпроекта «Демография» строят семь детских садов для 720 детей, будет создано 222 новых рабочих места. В рамках нацпроекта «Образование» в Энгельсе, Саратове и Саратовском районе возводят три новые современные школы на 2225 мест.

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