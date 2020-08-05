Саратов, , 09:17 — REGNUM В Саратовской области в текущем году в рамках нацпроекта «Демография» строят семь детских садов для 720 детей, будет создано 222 новых рабочих места. В рамках нацпроекта «Образование» в Энгельсе, Саратове и Саратовском районе возводят три новые современные школы на 2225 мест. Об этом рассказала и.о. министра образования Елена Нерозя.

В Саратове строят четыре детсада, три в Энгельсе. На трех объектах проводят свайные работы, еще на трех ведется кирпичная кладка стен, на одном объекте строители проводят перекрытие 1-го этажа. Подрядчик должен завершить работы до конца текущего года. К первому октября введут в эксплуатацию пристройку детсада к школе №66 на 40 мест, к первому ноября — детсад в ЖК «Авиатор» на 100 мест, пристройку к детсаду «Жар птица» на 160 мест, в Энгельсе по ул. Шелковичная — детсад на 80 мест.

Для жителей поселка Дубки после реконструкции первого сентября откроет двери пристройка для начальной школы на 300 мест. Работы уже выполнены на 98%. В ЖК «Авиатор» завершается возведение школы на 1,1 тыс. мест. Здесь ведется внутренняя отделка помещений, установка дверей и спортивного оборудования, Объект готов на 80%. В рабочем поселке Приволжский Энгельсского района возводят школу на 825 мест. Готовность объекта составляет 90%. Еще остается завершить отделочные и электромонтажные работы.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове строительство ледовой арены станет возможным только в 2021 году, когда будут готовы земельный участок и инфраструктура. Выделенные на строительство арены деньги направят в саратовские школы — каждой по 500 тыс. рублей, так как они страдают от недостаточного финансирования и смогут закрыть свои потребности по подготовке к новому учебному году.

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