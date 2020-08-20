Казань, , 13:17 — REGNUM В Татарии по состоянию на 20 августа убрано зерновых и зернобобовых культур с 752,4 тыс. га, что составляет половину от уборочной площади культур, сообщает пресс-служба минсельхоза РТ.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

На сегодняшний день региональные аграрии намолотили 2 млн 941 тыс. тонн зерна при средней урожайности 39,1 ц/га. В лидерах по количеству намолоченного зерна Буинский район — 132,7 тыс. тонн.

Более 50% намолотили зерновых и зернобобовых культур в 17-ти районах республики. Так, в Зеленодольском районе обмолочено с 64% от уборочной площади, в Ютазинском — 63%, в Алькеевском — 61%. Самая высокая урожайность зерновых зафиксирована в Заинском районе — 60,4 ц/га.

На аналогичную дату в 2019 году аграрии убрали зерновые и зернобобовые с площади 525,9 тыс. га, намолотили 1640 тонн зерна при урожайности 31,2 ц/га.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с целью поощрения лучших комбайнеров в Татарии организован конкурс на гранты главы республики. По итогам соревнования для отличившихся передовиков-комбайнеров предусмотрены 200 премий по 100 тыс. рублей.

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