Пенза, , 11:27 — REGNUM В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Пензенскую область поступили три передвижных флюорографа. Новой высокопроходимой медицинской техникой обзавелись межрайонные центры в Кузнецке, Каменке и Сердобске, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

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На условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов на покупку флюорографов выделялось порядка 34 млн 800 тыс. рублей. Передвижные комплексы на базе автобуса «ПАЗ» предназначены для проведения массовыхфлюорографических обследований населения с целью раннего выявления патологий органов грудной клетки вне лечебных учреждений. В ближайшее время передвижные флюорографы отправятся в путь по отдалённым и малочисленным населенным пунктам Пензенской области, что позволит сделать медпомощь для жителей региона еще более доступной.

Кроме того, в августе ожидается поставка еще пяти передвижных маммографов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Пензенской области за счет средств федерального бюджета в региональные поликлиники закуплены офтальмологические камеры для проверки зрения у детей на общую сумму 33,6 млн рублей.

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