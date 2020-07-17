Пенза, , 16:52 — REGNUM В Пензенской области продолжается оснащение медицинских учреждений новейшим оборудованием в рамках нацпроекта «Здравоохранение». За счет средств федерального бюджета в региональные поликлиники закуплены офтальмологические камеры для проверки зрения у детей на общую сумму 33,6 млн рублей, сообщает пресс-служба минздрава Пензенской области.

Новое офтальмологическое оборудование поступило в поликлиники №1 и №6 в Пензе и детскую поликлинику в Нижнем Ломове. С помощью этого оборудования выявление дефектов зрения у детей возможно на более ранних сроках. Обследование в офтальмологической камере поможет получить в цифровом виде изображение сетчатки глаза и других отделов максимально комфортно и безопасно.

Кроме этого, широкопольную ретинальную камеру получила и Пензенская областная клиническая больница имени Н. Ф. Филатова. На ее приобретение средства выделили из областного бюджета.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенскую областную клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко поступил новый операционный микроскоп последнего поколения, с помощью которого проводятся сложнейшие нейрохирургические операции.

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