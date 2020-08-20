Москва, , 00:53 — REGNUM Объём поддержки российской экономики из средств резервного фонда правительства РФ в условиях кризисных явлений и распространения коронавируса составил 1,25 трлн рублей, говорится в материалах Счётной палаты России.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В соответствии со сводной росписью выделено 1 419,7 млрд рублей, из которых 1 248,1 млрд рублей, или 88%», — отмечают аудиторы.

Выделенные средства направлены в первом полугодии 2020 года на решение вопросов финансового обеспечения мероприятий по предотвращению развития кризиса, на профилактику и устранение последствий, связанных с распространением коронавируса.

Отмечается, что показатель по межбюджетным трансфертам регионам за январь-июнь составил 1 376,9 млрд рублей, что больше чем в 2019 году в 1,6 раза.

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