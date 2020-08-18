Нур-Султан, , 11:17 — REGNUM Число зарегистрированных безработных в Казахстане с начала пандемии увеличилось в восемь раз, до 219 тыс. человек. Об этом 18 августа заявил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов на заседании правительства.

По его словам, ежемесячно в органы занятости за помощью в трудоустройстве обращаются 60 тыс. человек. Министр отметил, что потенциал программ по трудоустройству охватывается 1,2 млн человек.

Нурымбетов добавил, что министерство заключило меморандумы со всеми акимами (главами) регионов. В рамках этих соглашений создано 150 тыс. постоянных рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках карты дорожной занятости в Казахстане планируется построить 683 объекта, которые позволят создать 100 тыс. новых рабочих мест.

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