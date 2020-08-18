Чебоксары, , 09:49 — REGNUM В рамках дела о банкротстве АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» в очередной раз скорректировали смету расходов, увеличив затраты. Информацию об этом публикует государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Речь идёт о текущих расходах на проведение мероприятий конкурсного производства в отношении «Чувашкредитпромбанка» с 7 июля по 30 сентября 2020 года. Согласно представленным данным, смета «увеличена на 987,8 тыс. рублей в части административно-хозяйственных расходов в связи с необходимостью оплаты задолженности по налогу на имущество».

«С учетом внесенных изменений смета текущих расходов составляет 46 219 тыс. рублей», — отмечается, в частности, в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, первоначально трёхмесячные расходы на мероприятия конкурсного производства оценили в 39,5 млн рублей, позже скорректировали и увеличили до 45 231,2 тыс. рублей.

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