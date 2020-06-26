Чебоксары, , 07:33 — REGNUM В Чувашии подсчитали трёхмесячные расходы на мероприятия конкурсного производства в отношении АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк». Предварительно на это потребуется более 39,5 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Согласно смете планируемых расходов (затрат) на проведение мероприятий конкурсного производства, на период c 1 июля по 30 сентября 2020 года потребуется 39 592 тыс. рублей, в том числе на административно-хозяйственные расходы — 23 261,4 тыс. рублей, на содержание аппарата — 16 330,6 тыс. рублей, из них 9 759 тыс. рублей составят выплаты увольняемым работникам банка.

Отметим, что в структуре затрат значительные расходы предусмотрены на содержание и охрану зданий, перевозку имущества банка, содержание автотранспортных средств и расходы на аренду помещений для хранения имущества банка и размещения работников — 10 889,7 тыс. рублей.

«Фактические расходы производятся на основании документов, подтверждающих факт оказания услуг (работ)», — уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензию у АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» отозвали 7 ноября 2019 года. Решением Арбитражного суда Чувашии от 28 февраля 2020 года (резолютивная часть объявлена 20 февраля) банк признан банкротом. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 1 февраля 2021 года.

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