Тбилиси, , 09:35 — REGNUM Ограничения на регулярные международные пассажирские перевозки в Грузии продлены до 30 сентября. Информацию об этом 17 августа распространила пресс-служба Агентства гражданской авиации.

«Решение о поэтапном возобновлении воздушного сообщения по другим направлениям будет принято с учетом эпидемиологической ситуации», — говорится в заявлении от агентства.

Сообщается, что возобновленные в июле регулярные полеты по маршрутам из Тбилиси в Мюнхен, Париж, Ригу, а также обратно будут продолжаться, если не ухудшится ситуация с распространением коронавируса. Население Грузии призвали не приобретать билеты на рейс, если нет официального подтверждения, что он состоится.

Стоит отметить, что ранее грузинские власти обещали возобновить регулярные международные пассажирские авиаперевозки с 15 июля. Эту дату неоднократно откладывали, объясняя тем, что въезд большого количества иностранцев может привести к ухудшению эпидемиологической обстановке в стране.

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