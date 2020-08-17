Москва, , 12:02 — REGNUM Политическая ситуация в Белоруссии, естественно, имеет прямое отношение к стоимости ее суверенных долгов. Экономисты смотрят на ситуацию достаточно мрачно, полагая, что с высокой вероятностью страну ждет девальвация и дефолт, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Причина проста — кто бы не оказался в итоге у власти, Белоруссия вряд ли сможет рассчитывать на прежнюю финансовую поддержку со стороны Российской Федерации.

На 1 апреля 2020 года Белоруссия имела $39,5 млрд внешнего долга, из которых $16,7 млрд — долг непосредственно правительства, а $19,6 млрд — долг корпораций и банков преимущественно государственных. При этом резервы белорусского ЦБ составляют всего $9 млрд, из которых реальной иностранной валюты только $4,2 млрд.

Россия покупает примерно 50% белорусского экспорта, предоставляет миллиарды в рамках двусторонних кредитов и дает значительные субсидии за счет льготных цен на нефть.

Центр европейских реформ оценил размер таких субсидий в период между 2005 и 2015 годами в $100 млрд. Белоруссия столкнется с дефицитом внешнего финансирования в размере $2−3 млрд, что делает приоритетом получение отложенного транша кредита МВФ или новых кредитов со стороны России.

В идеале Белоруссии нужен новый президент, который проведет приватизацию и рыночные реформы в интересах российского капитала. Именно российскими олигархами белорусов пугало государственное телевидение последние 25 лет.

Возможен переход на российский рубль или наднациональную денежную единицу. Ни Лукашенко, ни Тихановская не годятся на эту роль. Интересно, за сколько будут торговаться белорусские долги, когда рынки осознают, что помощи от Москвы больше не будет», — задается вопросом экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, проигравшая выборы президента Белоруссии оппозиционный кандидат Светлана Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером.

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