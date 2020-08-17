Вашингтон, , 11:38 — REGNUM В 2020 году уровень безработицы в Южной Корее составит 4,1%. Об этом говорится в отчете Международного финансового центра и компании Bloomberg Intelligence.

Согласно опубликованным данным, по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 0,47%.

Тем не менее, темпы роста уровня безработицы в Южной Корее являются самыми низким среди стран-членов Большой двадцатки (G20). В Китае и Японии темпы роста составили 0,6%, в Италии — 1%, в Германии — 1,1%, в России — 1,2%, во Франции — 1,4%. Средний показатель среди стран G20 составляет 2,6%.

Между тем, по данным Статистической службы страны, уровень безработицы в Южной Корее в июле вырос на 0,1%, до 4%, что является самым высоким показателем с 2000 года. Число безработных увеличилось на 41 тыс. человек, до 1,13 млн человек, что также является самым высоким показателем с июля 1999 года.