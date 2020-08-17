Анадырь, , 03:43 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин поручил создать в муниципальных районах и городских округах общественные инициативные группы по формированию новых рыболовных участков для любительского лова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружного правительства.

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«Рыболовные участки нужно сформировать так, чтобы людям было удобно ловить рыбу, а заявки на вылов и лимиты должны быть простыми и понятными. Инициативные группы, в составе которых будут сами рыболовы-любители, позволят наладить взаимодействие по вопросу рыболовства между органами власти и жителями», — сказал Копин.

Также в регионе продолжается работа с федеральными органами власти по увеличению лимитов для традиционного рыболовства и упрощению процедуры подачи заявок на вылов рыбы для коренных малочисленных народов. Проводится работа по изменению формулы расчёта объёма водных биоресурсов (в случае её применения в 2021 году), а также о продлении сроков приёма заявок на 2021 год.

Как сообщало ИА REGNUM, рыбодобытчики Чукотки с начала путины-2020 добыли 1 027 тонн лососей. Это на 30% больше чем, два года назад.